Психолог рассказала, как настроиться на работу после отпуска

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После выхода из отпуска необходимы позитивный настрой и моральная подготовка к работе, заявила психолог Светлана Ладейщикова.

"Следует позитивно настроиться, позвонить своим коллегам, узнать, что происходит на работе, и подготовить себя морально", – рассказала она в беседе с "Мослентой".

Кроме того, необходимо найти карьерную, финансовую, психологическую мотивации, это поможет справиться мозгу с предстоящим стрессом. Психолог также рекомендовала найти баланс между желанием и необходимостью делать те или иные вещи на работе.

Ранее психолог Ирина Нуждова рекомендовала за несколько дней до выхода на работу начинать придерживаться обычного распорядка дня, чтобы организм вошел в свой привычный режим постепенно. Нуждова сделала акцент на том, что нужно дать себе время заново настроиться на рабочий лад.

Она также посоветовала составить список, который поможет вспомнить, какие положительные моменты есть в вашей работе.