Эксперт перечислила способы повышения стрессоустойчивости

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Работа, дыхательные практики, медитации и занятия саморазвитием являются хорошими способами повысить стрессоустойчивость, заявила психолог-расстановщик Юлия Хадарцева.

"Первое, что можно сделать в стрессовой ситуации, чтобы минимизировать ее воздействие, – снять появившееся напряжение через работу. Например, это может быть качественная физическая нагрузка, уход за кожей, массажи и другие занятия", – сообщила она в беседе с "Мослентой".

Также следует вести "дневник эмоций" для обозначения и анализа всех переживаний. Кроме того, эксперт назвала саморазвитие и влюбленность хорошими способами снять стресс. Для тех, кто уже находится в отношениях, Хадарцева рекомендовала иначе посмотреть на своего партнера и начать новую главу совместной жизни.

Однако, если стресс становится неуправляемым, следует обратиться за помощью к специалисту.

Ранее семейный психолог Ольга Романив посоветовала заниматься физической активностью, сбалансированно питаться и принимать витамины для повышения устойчивости человека к стрессу. Специалист также посоветовала не забывать про релаксацию и качественный отдых, например медитативные и дыхательные практики. Также не стоит отказываться от отпуска.

