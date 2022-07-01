Ученые выяснят, влияют ли антидепрессанты на репродуктивную систему женщин

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Ученые из МГУ имени Ломоносова планируют исследовать влияние антидепрессантов на репродуктивную систему женщин, сообщает "Газета.ру".

"Женщины в два раза больше подвержены депрессивным состояниям, причем риск депрессии возрастает в детородном возрасте, а беременность является уязвимым периодом", – отметили специалисты.

Именно поэтому важно проанализировать, насколько безопасно принимать препараты, которые помогают справиться с депрессией, и как их действие сказывается на репродуктивной функции, объяснили исследователи.

Ученые проведут ряд экспериментов на животных и клеточных культурах.

Ранее стало известно, что Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг среди российских регионов по потреблению антидепрессантов.

Выяснилось, что в столице лечение от депрессии проходит каждый восьмой, на 10 тысяч человек приходится 1 268 упаковок антидепрессантов, в Санкт-Петербурге – каждый девятый и 1 158 упаковок, в Московской области – каждый девятый и 1 102 упаковки.

В Центре развития перспективных технологий отметили, что меньше всего антидепрессантов принимают жители Тывы (58 упаковок на 10 тысяч человек), Чечни (83 упаковки) и Ненецкого автономного округа (143 упаковки).