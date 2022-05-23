Психолог рассказала, как определить у себя биполярное расстройство

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Отличительной чертой биполярного аффективного расстройства (БАР) является четкая смена фаз депрессии и эмоционального подъема, где первая может длиться до полугода, а вторая – до нескольких недель. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала клинический психолог Екатерина Климочкина.

По словам специалиста, во время подъема, или так называемой гипомании, человек ощущает себя всесильным, может делать несвойственные для себя вещи, например решить внезапно пойти в поход или начать заниматься сайклингом. Также эта фаза характеризуется импульсивными тратами и желаниями.

Тем не менее через некоторое время эмоциональный подъем сменяется депрессией, отмечает психолог. В это время страдающий БАР не может справиться даже с самыми простыми повседневными задачами, ощущает безразличие ко всему и потерю смысла жизни.

"Интенсивность перепадов и тяжесть депрессивного состояния – главный критерий, который стоит брать за основу как признак, что пора обратиться за помощью к специалистам", – заключила Климочкина.

Ранее психотерапевт Владимир Снигур рассказал, что весной могут обостряться некоторые ментальные расстройства, в числе которых биполярное расстройство, депрессия и шизофрения. По его словам, это обусловлено несоответствием внутреннего мироощущения и окружающей действительности: внутренний мир кажется мрачным на фоне цветущих растений, солнца и тепла.

