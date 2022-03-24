Психолог перечислил признаки панической атаки

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Паническая атака возникает, когда человек боится своего состояния из-за возможных неблагоприятных последствий. Об этом рассказал психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в разговоре с "Лентой.ру".

По его словам, о панической атаке можно говорить, когда человек испытывает боязнь остановки сердца, инфаркта или инсульта. Второе и третье направления атаки – боязнь возможного обморока и страх задохнуться.

"Четвертое – паника из-за возможной потери контроля над собой. И пятое – страх, что люди подумают обо мне плохо, что я ненормальный или не в себе", – отметил Жавнеров.

При этом другие переживания не приравниваются к паническим атакам, так как они касаются страха за будущее. Эксперт пояснил, что атака сопровождается тревожностью и некоторыми симптомами в теле, вызванными выбросом адреналина. При этом это краткосрочное явление, которое продолжается максимум 15 минут.

"К симптомам будут относится сердцебиение, головокружение, сдавленность в голове, шум в ушах, ухудшение зрения, онемение и покалывание в теле, сухость во рту, ком в горле, одышка, дискомфорт, сдавленность в груди, скачки давления, напряжение в теле, когда бросает то в жар, то в холод, повышенная потливость, дрожь в теле, дискомфорт в животе, позывы в туалет, ощущение слабости и шаткости походки, ощущение нереальности происходящего", – подчеркнул Жавнеров.

Психолог добавил, что человек испытывает не сразу все симптомы, а определенный набор. Для лечения панических атак эксперт посоветовал проработать свои страхи со специалистом. Жавнеров пояснил, что для прекращения панической атаки человек должен перестать бояться тех последствий, которых боится во время атаки.

Ранее психолог "СМ-Клиники" Любовь Крушинских рассказала, что сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма. Специалист подчеркнула, что одними из самых распространенных заболеваний, связанных с переживанием длительного стресса, называют сахарный диабет и гипертонию. Также это состояние может вызывать нарушения в работе органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы, а также в деятельности почек и печени.

