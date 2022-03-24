Психолог перечислил признаки панической атаки

Фото: depositphotos/imagepointfr
Паническая атака возникает, когда человек боится своего состояния из-за возможных неблагоприятных последствий. Об этом рассказал психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в разговоре с "Лентой.ру".
По его словам, о панической атаке можно говорить, когда человек испытывает боязнь остановки сердца, инфаркта или инсульта. Второе и третье направления атаки – боязнь возможного обморока и страх задохнуться.
"Четвертое – паника из-за возможной потери контроля над собой. И пятое – страх, что люди подумают обо мне плохо, что я ненормальный или не в себе", – отметил Жавнеров.
При этом другие переживания не приравниваются к паническим атакам, так как они касаются страха за будущее. Эксперт пояснил, что атака сопровождается тревожностью и некоторыми симптомами в теле, вызванными выбросом адреналина. При этом это краткосрочное явление, которое продолжается максимум 15 минут.
"К симптомам будут относится сердцебиение, головокружение, сдавленность в голове, шум в ушах, ухудшение зрения, онемение и покалывание в теле, сухость во рту, ком в горле, одышка, дискомфорт, сдавленность в груди, скачки давления, напряжение в теле, когда бросает то в жар, то в холод, повышенная потливость, дрожь в теле, дискомфорт в животе, позывы в туалет, ощущение слабости и шаткости походки, ощущение нереальности происходящего", – подчеркнул Жавнеров.
Психолог добавил, что человек испытывает не сразу все симптомы, а определенный набор. Для лечения панических атак эксперт посоветовал проработать свои страхи со специалистом. Жавнеров пояснил, что для прекращения панической атаки человек должен перестать бояться тех последствий, которых боится во время атаки.
Ранее психолог "СМ-Клиники" Любовь Крушинских рассказала, что сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма. Специалист подчеркнула, что одними из самых распространенных заболеваний, связанных с переживанием длительного стресса, называют сахарный диабет и гипертонию. Также это состояние может вызывать нарушения в работе органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы, а также в деятельности почек и печени.
"Доктор 24": биполярное расстройство
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: