Психолог рассказала, как самостоятельно распознать депрессию

Ежегодно по всему миру 24 марта отмечают День борьбы с депрессией. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам, которые касаются психического здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2021 году от депрессии во всем мире страдали около 280 миллионов человек, или почти 4% жителей планеты. Разбираемся, как распознать депрессивное расстройство и дать ему отпор.



Как распознать депрессию

Депрессия – это психическое заболевание, которое выражается в подавленном настроении. Причем речь идет не об одном дне, а о длительном времени, как минимум двух неделях. В отличие от плохого настроения, которое улучшается при смене неблагоприятных обстоятельств, депрессия сама по себе не уходит, рассказала Москве 24 психолог Анна Шепель.





Анна Шепель психолог При депрессии у человека наблюдается ангедония, когда он не способен получать удовольствие и теряет интерес даже к тому, что раньше было приятно и приносило радость. Начиная от хобби и заканчивая едой, он не может испытывать удовольствие ни от чего.

Специалист добавила, что стабильная утомляемость дольше двух недель также сигнализирует о депрессии. "Речь не просто про упадок сил, когда человек выспался и на следующий день хорошо себя чувствует. Обычно эти люди уже просыпаются без сил", – сказала психолог.

По ее словам, плохой сон считается одним из распространенных симптомов депрессивного расстройства. В таком состоянии люди очень рано просыпаются, например в 4–5 часов утра, и больше не могут заснуть, хотя чувствуют себя разбитыми и уставшими. Кроме того, потеря аппетита, постоянный пессимизм и необоснованное чувство вины тоже являются признаками депрессии.

"Чувство бесполезности, беспомощности, заниженная самооценка. Сложно концентрироваться и принимать решения. При тяжелых формах появляются мысли о суициде. Сниженное либидо и потеря интереса к сексу", – перечисляет симптомы депрессивного расстройства психолог.





Анна Шепель психолог Часто при депрессии люди чувствуют, что они никому не нужны и круг их социальных контактов сокращается. При тяжелых формах людям сложно даже вставать с постели, заставить себя дойти до кухни или в туалет.

Специалист отметила, что близкие человека, страдающего от депрессии, зачастую самостоятельно не могут определить тяжесть состояния, считая, что он просто ленится.

"Проблема в том, что на внешнем уровне ничего не происходит, но на внутреннем – на уровне гормонов, симпатической системы организма – люди переживают сильнейший стресс. Гормонов стресса такое количество, как будто человека каток переехал. Поэтому у людей нет сил ни на что", – подчеркнула психолог.

Считается, что на развитие депрессии во многом влияет генетическая предрасположенность к недугу. Однако определяющим является не только это обстоятельство, но и другие факторы. В том числе темперамент и психические свойства самого человека, а также события, которые произошли с ним в детстве.

"Есть вещи, которые если случились с человеком в детском возрасте, то, скорее всего, он в течение жизни будет впадать в депрессию. Это какие-то сложные периоды. Один из основных, который приводит к депрессии, – это если ребенок в возрасте до 10 лет потеряет кого-то из родителей", – уточнил эксперт.





Анна Шепель психолог Тогда, скорее всего, в течение жизни человек будет испытывать депрессию и периодически в нее возвращаться. Влияет и то, что происходит с ним в жизни. Но один человек может погрустить из-за произошедшего и справиться, а у другого не получается.

При затянувшемся сниженном эмоциональном фоне для самодиагностики специалист посоветовала пройти тест – Шкала депрессии Бека. Однако поставить окончательный диагноз и при необходимости назначить медикаментозное лечение может только врач, напомнила она. Вместе с тем для профилактики депрессии и при слегка пониженном эмоциональном фоне существуют методики, которые можно применять самостоятельно, заключила психолог.



Как не допустить развития недуга?

Психолог Елена Квессе в беседе с Москвой 24 рекомендовала для профилактики депрессии снизить количество потребляемой негативной информации.





Елена Квессе психолог Достаточно выделить в течение дня до 30 минут, чтобы ознакомиться с самыми важными новостями. Особенно важно дозировать сейчас пребывание в соцсетях, когда на самих интернет-площадках люди оказываются втянутыми в конфликт.

Для поддержания психического здоровья специалист советует отдать предпочтение чтению информации, а не просмотрам видеороликов. "Психика человека больше подвержена визуальным образам, чем текстовому описанию одних и тех же событий, например выстрелов", – сказала психолог.

Нормализовать режим сна – один из первых шагов в борьбе с депрессией, продолжает эксперт. "Спать в среднем нужно восемь часов. Лучше придерживаться одного и того же распорядка и в будни, и в выходные. В выходные дни можно позволить себе поспать на полчасика подольше, но лучше не злоупотреблять. По возможности нужно стараться засыпать до 00:00", – говорит психолог.

Питание также в большой степени влияет на эмоциональное состояние человека, считает она. "Вредная еда только усугубляет пониженный эмоциональный фон. Предпочтение стоит отдавать салатам, овощам, фруктам, чтобы организм себя чувствовал бодро после еды", – сказала эксперт.



Заменять горячие мысли на холодные

Клинический психолог Вероника Казанцева в интервью Москве 24 рассказала, что нужно контролировать свои переживания и заменять горячие мысли на холодные, для того чтобы не впасть в депрессию.





Вероника Казанцева клинический психолог Например, не перезвонил человек, который обещал перезвонить. Горячая мысль, что с ним что-то случилось, либо меня игнорируют, либо я стал неинтересен и поэтому мне не звонят. Задача – самому вычленять горячие мысли и менять их на холодные. Холодная мысль – возможно, у другого человека разрядился телефон и я сам ему перезвоню, если не дождусь через определенное время его звонка.

Специалист также рекомендовала стараться не менять свои планы из-за плохого настроения, потому что намеченная встреча с друзьями или поход с детьми в кино, наоборот, могут улучшить эмоциональный фон. Кроме того, Казанцева посоветовала делиться с близкими и друзьями своими переживаниями, но дозированно, чтобы не стать "токсичным" человеком и не оттолкнуть их от себя.

Психолог Елена Квессе напомнила, что одним из действенных методов борьбы с депрессией является ежедневная физическая активность, как минимум 15-минутная зарядка по утрам. Также подойдет бег или ходьба на свежем воздухе под солнцем, которое является источником витамина D.

Просмотр мотивирующих фильмов – еще одно важное средство для борьбы с депрессивными эпизодами, говорит эксперт. При этом она рекомендовала в подавленном состоянии не смотреть фильмы лежа. Когда человек сидит, у него большая вовлеченность в процесс, отсюда будет выше мотивационный эффект, заключила психолог.

