Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли в городе Селидово Донецкой Народной Республике (ДНР) 130 человек. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Безусловно, это все тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики", – подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что из-за действий украинских военных большое количество жителей покинуло прифронтовые районы. В данный момент ведется работа по подсчету выживших мирных жителей.

Ранее дипломат сообщил, что отсутствие реакции Евросоюза на попытку удара ВСУ по государственной резиденции Владимира Путина и на теракт в Херсонской области говорит об осведомленности Запада о планах украинских властей.

Он добавил, что с европейской стороны не последовало "никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев". По его словам, это свидетельствует о том, что европейские лидеры были в курсе и не намерены никак негативно реагировать в сторону киевского режима.