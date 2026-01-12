Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 05:59

Политика

Мирошник рассказал о расстрелянных ВСУ жителях города Селидово

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли в городе Селидово Донецкой Народной Республике (ДНР) 130 человек. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Безусловно, это все тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики", – подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что из-за действий украинских военных большое количество жителей покинуло прифронтовые районы. В данный момент ведется работа по подсчету выживших мирных жителей.

Ранее дипломат сообщил, что отсутствие реакции Евросоюза на попытку удара ВСУ по государственной резиденции Владимира Путина и на теракт в Херсонской области говорит об осведомленности Запада о планах украинских властей.

Он добавил, что с европейской стороны не последовало "никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев". По его словам, это свидетельствует о том, что европейские лидеры были в курсе и не намерены никак негативно реагировать в сторону киевского режима.

Читайте также


происшествияполитика

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика