13 января, 03:57

Политика

Посольство США призвало американцев срочно покинуть Иран

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Виртуальное посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть эту страну. Соответствующее предупреждение было опубликовано на сайте дипмиссии.

Рекомендация была озвучена на фоне продолжающихся протестов в Иране. Американцам советуют покинуть исламскую страну по суше через Армению или Турцию.

"Если вы не можете уехать, найдите безопасное место в своем доме или другом безопасном здании. Запаситесь продуктами питания, водой, лекарствами и другими необходимыми предметами. Избегайте демонстраций, ведите себя незаметно и следите за обстановкой вокруг", – говорится в сообщении посольства.

Беспорядки в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты – иранского риала. Протестующие были недовольны резкими колебаниями обменного курса и их влиянием на оптовые и розничные цены.

Спустя время беспорядки превратились в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер. В частности, протестующие выступали против политического строя в стране.

В начале января 2026 года в районе Садаф группа протестующих сожгла несколько религиозных книг, включая Коран. Другая часть митингующих попыталась совершить нападение на городскую мечеть.

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать участников протестных акций в стране по всей строгости закона. В свою очередь, Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков.

В США грузовик врезался в толпу митингующих в поддержку протестов в Иране

