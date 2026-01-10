WSJ: в США обсудили планы возможных ударов по Ирану

Фото: depositphotos/eabff

Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, в том числе и вероятные цели. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Чиновники администрации Трампа провели предварительные обсуждения того, как осуществить атаку на Иран при необходимости", – говорится в сообщении.

По данным издания, в качестве одного из вариантов обсуждается широкомасштабная серия авиаударов по ряду военных целей в Иране. При этом, как подчеркнули источники, признаков того, что удары будут осуществлены, нет.

Чиновники указали, что переброски военных или техники не проводилось. Кроме того, консенсуса насчет возможных ударов пока нет.

Протесты в Иране начались в конце декабря на фоне сильного падения курса иранского риала. Местные предприниматели стали призывать других торговцев закрывать свои магазины и присоединяться к движению. Позже к митингам присоединились студенты тегеранских вузов.

Затем протестующие в иранском городе Хамадан сожгли несколько религиозных книг, включая Коран. Другая часть митингующих попыталась совершить нападение на городскую мечеть. После этого президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил выстроить диалог с гражданами, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.

