05 марта, 13:32

Происшествия
Омбудсмен Титова: психологи будут работать с детьми убитой на Урале медсестры

Фото: телеграм-канал "112"

Государство предоставит психологов для оказания помощи шестерым детям убитой в Свердловской области медсестры. Об этом сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Титова.

По ее словам, подходящие специалисты работают в социальных реабилитационных центрах для несовершеннолетних, школах и других учреждениях. Они оценят состояние детей после случившегося и помогут справиться с переживаниями.

Омбудсмен подчеркнула, что дети находятся под защитой государства. Их определят в социальный реабилитационный центр или передадут ближайшим родственникам. В последнем случае им также обеспечат помощь психологов, если она потребуется.

4 марта в Свердловской области мужчина напал на свою бывшую жену, которая работала медсестрой в поликлинике. От полученных ранений она скончалась на месте. Подозреваемого задержали, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее злоумышленник был неоднократно судим, а в августе 2008 года последний раз вышел из тюрьмы. Свой поступок мужчина объяснил обидой из-за расставания с супругой. Шестеро дочерей подозреваемого переданы правоохранителями сестре погибшей.

