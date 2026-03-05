Форма поиска по сайту

05 марта, 13:19

Культура

Первое издание "Бориса Годунова" из собрания Шаляпина продадут на аукционе

Фото: litfund.ru

Экземпляр первого издания трагедии Александра Пушкина "Борис Годунов", который принадлежал оперному певцу Федору Шаляпину, выставят на торги "Литфонда" 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

На торгах также будут автографы, фотографии, исторические бумаги, географические карты и редкие книги, охватывающие период с XVI по конец XX века. "Борис Годунов" станет самым дорогим лотом в каталоге аукциона. Стартовая цена составит 1,2 миллиона рублей.

Всего на торгах выставят более 250 лотов общей оценочной стоимостью свыше 50 миллионов рублей. В их число войдут указ царя Алексея Михайловича о выдаче мехов для царицы Натальи Кирилловны, печатный "Ирмологий" и первое издание грамматики русского языка Михаила Ломоносова.

Также на аукционе представят полный комплект журнала "Собеседник любителей российского слова" под редакцией Екатерины Дашковой, указ Екатерины II с приговором Пугачеву и "Донесение следственной комиссии по делу декабристов".

Среди картографических материалов будет план Санкт-Петербурга Пьера-Франсуа Тардье. Кроме того, гости смогут поторговаться за комплект статутов ордена Святого Владимира эпох Екатерины II и Николая I.

Ранее картину мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)" продали за 54,7 миллиона долларов. Автопортрет художницы был написан в 1940 году. Ему удалось побить рекорд картины Джорджии О'Киф "Дурман/Белый цветок № 1", которая была продана за 44,4 миллиона долларов в 2014 году.

