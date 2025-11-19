Картина австрийского художника Климта продана на аукционе за рекордную сумму

Фото: sothebys.com

Картина культового австрийского художника-символиста Густава Климта "Портрет Элизабет Ледерер" продана в Нью-Йорке за 236,4 миллиона долларов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аккаунт аукционного дома Sotheby's в Х.

На полотне изображена Элизабет Ледерер – дочка меценатов, которые поддерживали творчество художника. Девушка одета в легкий наряд с характерными узорами.

В аукционном доме отметили, что данная картина стала самым дорогим лотом в сегменте современного искусства за всю историю торгов.

О том, что полотно будет выставлено на аукцион, стало известно ранее. В СМИ указывали на то, что ее стоимость оценили в 150 миллионов долларов. Она стала главным лотом из коллекции наследника косметического и парфюмерного бренда Estee Lauder Леонарда Алана Лаудера.

