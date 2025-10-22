Карточка с автографом Майкла Джордана продана на аукционе за 2,7 млн долларов

Фото: sports.ha.com

Коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана была продана на аукционе в США за рекордные 2,7 миллиона долларов, рассказал основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин на странице аукционного дома в соцсети X.

"Мы в Goldin сочли честью провести сделку и найти невероятный дом этому кусочку истории. Мы находим немыслимо подходящей рекордную цену для карточки величайшего на все времена Майкла Джордана", – подчеркнул он.

Карточка была продана в ходе закрытых торгов. Коллекционный предмет 1986 года из набора Fleer запечатлел шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации и двукратного олимпийского чемпиона Джордана во время игры в составе команды "Чикаго Буллз".

Прошлая коллекционная карточка с автографом Джордана была продана на аукционе за 2,93 миллиона долларов. Тогда ее называли самой ценной и востребованной из когда-либо выпускавшихся.