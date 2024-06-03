Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,93 млн долларов

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Коллекционную карточку с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе за 2,93 миллиона долларов. Об этом сообщает портал Bleacher Report со ссылкой на аукционный дом Goldin.

Отмечается, что на коллекционных карточках Logoman есть нашивка с логотипом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вырезанная из футболок, использованных в играх турнира. Обычно число карточек ограничено одним экземпляром.

По информации аукционного дома, 2,93 миллиона долларов является рекордной суммой продажи карточки Джордана. Ее ценность заключается в том, что на ней спортсмен изображен в футболке "Чикаго Буллз". Основатель Goldin Кен Голдин назвал карточку Джордана лучшей, ценной и самой востребованной из всех, которые когда-либо выпускались.

Ранее сообщалось, что гитару британского музыканта Джона Леннона из фильма "На помощь!" продали на аукционе Julien's Auctions за 2,85 миллиона долларов. Как указано в пресс-релизе аукционного дома, подлинность предмета установили по фотографиям и кадрам из фильма. Таким образом, инструмент стал самым дорогим из принадлежавших когда-то участникам музыкальной группы The Beatles.

