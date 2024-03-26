Дверь из "Титаника" продали на аукционе за 718 тысяч долларов

Фото: кадр из фильма "Титаник "; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainment, Paramount Pictures

Дверь из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" продали на аукционе "Сокровища планеты Голливуд" от аукционного дома Heritage Auctions за 718 тысяч долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Речь идет о двери, на которой героиня Кейт Уинслет спаслась в финале фильма. На аукционе также продали шифоновое платье актрисы за 125 тысяч долларов. Покупатель предпочел остаться анонимом.

На торги также выставили черный костюм симбиота из фильма Сэма Рейми "Человек-паук – 3: Враг в отражении" и топор Джека Николсона из хоррора "Сияние". Они обошлись покупателям за 125 и 525 тысяч долларов соответственно.

Ранее расписанные Виктором Цоем кеды выставили на торги за 400 тысяч рублей. В описании лота указывалось, что кеды были расписаны Цоем в 1988 году во время встречи с одним из основателей группы "Агата Кристи" Александром Козловым.

