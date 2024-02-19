Картину Айвазовского "Лунная ночь" продали за 92 млн рублей

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Картину русского художника Ивана Айвазовского "Лунная ночь" 1878 года продали на торгах за 92 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Торги прошли 18 февраля в Московском аукционном доме. На них были представлены художественные произведения XVIII–XX веков. Ключевое предложение торгов составили работы художников с мировым именем, которые появляются на рынке очень редко или впервые.

Также были проданы картины "Патриарх Филарет" Ильи Репина за 29,5 миллиона рублей, "Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде" Василия Верещагина – 9,5 миллиона рублей, "Гималаи" Николая Рериха – 12 миллионов рублей, а также копия статуи "Кентавр указующий" Эрнста Неизвестного за 6,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что экземпляр первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе в Великобритании за 55,1 тысячи евро (6,2 миллиона рублей). Книга 26 лет пролежала в чулане жительницы графства Дербишир и хорошо сохранилась. Женщина купила ее в 1997 году за 8 фунтов стерлингов.

До этого стало известно, что советский выпуск романа "Бесы" Федора Достоевского продали за 2,2 миллиона рублей. Действующая во время СССР цензура признала работу "клеветническим поклепом", в связи с чем до 1989 года он публиковался только в числе сборников сочинений писателя. Если же издания пытались напечатать это произведение, то их "пускали под нож".

Расписанные Виктором Цоем кеды выставили на торги за 400 тыс рублей