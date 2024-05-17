17 мая, 18:01Спорт
Салфетку с первым контрактом Месси с "Барселоной" продали за 965 тыс долларов
Фото: AP Photo/Manu Fernandez, File
Салфетку, на которой легендарный футболист Лионель Месси заключил свой первый контракт с "Барселоной", продали за 965 тысяч долларов. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные аукционного дома Bonhams.
Месси взяли играть в испанский клуб, когда ему было 13 лет.
В начале 2024 года футболист в третий раз стал обладателем награды Международной федерации футбола лучшему игроку года.
В прошлом году Лионель Месси в составе "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, после чего вместе с американским "Интер Майами" стал чемпионом Leagues Cup и таким образом получил звание самого титулованного футболиста в истории.
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