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17 мая, 18:01

Спорт

Салфетку с первым контрактом Месси с "Барселоной" продали за 965 тыс долларов

Фото: AP Photo/Manu Fernandez, File

Салфетку, на которой легендарный футболист Лионель Месси заключил свой первый контракт с "Барселоной", продали за 965 тысяч долларов. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные аукционного дома Bonhams.

Месси взяли играть в испанский клуб, когда ему было 13 лет.

В начале 2024 года футболист в третий раз стал обладателем награды Международной федерации футбола лучшему игроку года.

В прошлом году Лионель Месси в составе "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, после чего вместе с американским "Интер Майами" стал чемпионом Leagues Cup и таким образом получил звание самого титулованного футболиста в истории.

Рейтинг лучших футболистов всех времен возглавил Месси

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