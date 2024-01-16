Месси в третий раз стал лучшим игроком года по версии ФИФА

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Аргентинский футболист, нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси в третий раз стал обладателем награды Международной федерации футбола (ФИФА) лучшему игроку года. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что на данную награду также претендовали норвежский нападающий клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

В 2023 году Лионель Месси в составе "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, после чего вместе с американским "Интер Майами" стал чемпионом Leagues Cup и таким образом получил звание самого титулованного футболиста в истории.

Ранее сообщалось, что тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал обладателем премии лучшему тренеру 2023 года по версии ФИФА. Церемония награждения проходит в Лондоне.

В октябре прошлого года Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Данный приз вручается лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. Месси также получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

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