Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА

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Тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал обладателем премии лучшему тренеру 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония награждения проходит в Лондоне. Помимо Гвардиолы, претендентами на звание лучшего тренера были Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги, которые руководят итальянскими клубами "Наполи" и "Интер" соответственно.

В августе 2023 года футболисты "Манчестер Сити" обыграли испанский клуб "Севилья" в матче за Суперкубок УЕФА. Противостояние двух команд проходило в городе Пирей в Греции.

До этого, в июне, "Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в финале турнира итальянскую команду "Интер". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

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