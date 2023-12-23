"Манчестер Сити" стал победителем клубного чемпионата мира

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Английский "Манчестер Сити" обыграл бразильскую команду "Флуминенсе" в финале клубного чемпионата мира по футболу. Матч проходил в Саудовской Аравии.

Встреча двух команд завершилась со счетом 4:0. Первый гол был забит уже на первой минуте матча нападающим английского клуба Хулианом Альваресом. Позже он оформил дубль, забив еще один гол на 88-й минуте.

Также в составе победителей отличился полузащитник Фил Фоден, забивший мяч в ворота противника на 72-й минуте. Кроме того, автоголом отметился защитник "Флуминенсе" Нино.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира.

В августе этого года футболисты "Манчестер Сити" обыграли испанский клуб "Севилья" в матче за Суперкубок УЕФА. Противостояние двух команд проходило в городе Пирей в Греции.

До этого, в июне, "Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в финале турнира итальянскую команду "Интер". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

Сборные России и Сербии договорились о футбольном матче в марте 2024 года