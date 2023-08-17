"Манчестер Сити" стал обладателем Суперкубка УЕФА

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Футболисты английского "Манчестер Сити" обыграли испанский клуб "Севилья" в матче за Суперкубок УЕФА. Противостояние двух команд проходило в городе Пирей в Греции.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте матча нападающий севильского клуба Юссеф Эн-Несири открыл счет, однако на 63-й минуте англичане сравняли его благодаря голу полузащитника Коула Палмера.

В серии пенальти победил "Манчестер Сити" со счетом 5:4. Этот английский клуб впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии и 10-кратный победитель чемпионата страны Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры.

До этого стало известно, что первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение об исключении итальянского футбольного клуба "Ювентус" от участия в еврокубках в сезоне-2023/24.