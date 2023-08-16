Артема Дзюбу дисквалифицировали на два матча РПЛ за угрозы в адрес журналиста

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Артема Дзюбу дисквалифицировали на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

По его словам, Дзюбу также обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

"Испытательный срок рассчитан до конца сезона-2022/23. Дзюба может обжаловать только штраф", – заявил Григорьянц.

12 августа "Локомотив" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" с результатом 1:1 в матче четвертого тура Мир – РПЛ. Дзюба пропустил игру.

После матча представитель портала "РБ Спорт" Виталий Бородин задал вопрос нападающему, не обидно ли ему было услышать от тренера, что он не забьет больше двух мячей. На это Дзюба грубо ответил представителю СМИ.

Ранее капитан саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду облил оператора водой после ничьей в матче Кубка арабских чемпионов. Спортсмен вышел на поле на 62-й минуте и осуществил результативный удар спустя 12 минут. Однако судья отменил гол португальца из-за положения вне игры.