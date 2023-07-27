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"Актуальный репортаж": футболист Килиан Мбаппе может перейти в "Аль-Хиляль"

"Актуальный репортаж": футболист Килиан Мбаппе может перейти в "Аль-Хиляль"

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Западные СМИ прогнозируют самый дорогой трансфер в истории футбола. Килиан Мбаппе получил предложение от клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Там игрок ежегодно будет получать 700 миллионов евро, а бывшему клубу "ПСЖ" достанется компенсация в 300 миллионов евро.

Состоится ли переход Мбаппе и может ли он встретиться на поле с играющим в Саудовской Аравии Криштиану Роналду? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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