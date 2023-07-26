Экс-разведчик США заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО было опрометчивым

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Финляндия, вступив в НАТО, только поставила себя в невыгодное положение. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

"Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки", – сказал он.

Бывший разведчик считает, что для Финляндии было бы нелогичным и неверным идти на какие-либо провокационные шаги или наносить удары по России. При этом Москва всегда может оперативно усилить военное присутствие у границ для обеспечения собственной безопасности.

По его мнению, решение Финляндии вступить в НАТО было опрометчивым, и разрушило отношения между Хельсинки и Москвой.

4 апреля 2023 года Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии в НАТО и ее расположение на севере Европы может подстегнуть амбиции Альянса к последующей милитаризации Арктики.

Финляндия стала членом НАТО