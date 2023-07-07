Песков выразил надежду, что в Финляндии пройдут русофобия и русофобские страхи

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Россия надеется, что у нее с Финляндией сложатся хорошие отношения после того, как та переживет русофобию и русофобские страхи. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова финского президента о бесполезности ухода финских компаний с российского рынка.

"Его выбирал народ Финляндии, который, кстати, нам очень близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое, и мы надеемся, что это также будет доброе будущее, после того как это ослепление русофобией или абсолютно надуманными русофобскими страхами в Хельсинки пройдет", – сказал представитель Кремля.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что уход всех финских организаций из России оказался неэффективным. По его словам, это повлияло на экономику РФ, но не столь критическим образом, как ожидали Хельсинки.

Накануне стало известно, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Кроме того, девять сотрудников финского посольства в Москве были признаны персонами non grata. В МИД РФ эти решения объяснили недружественной политикой Хельсинки, дискриминацией россиян в Финляндии и вступлением страны в НАТО.

