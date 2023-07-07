Президент Финляндии признал, что уход финских компаний из РФ оказался бесполезным

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Уход всех финских организаций из России оказался неэффективным. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Le Monde.

По его словам, западные страны еще в 2014 году ошиблись в прогнозах, считая, что санкции смогут разрушить экономику РФ. Он добавил, что ограничительные меры оказали определенное влияние, однако не в таком масштабе, как это было изначально задумано.

Ниинистё отдельно прокомментировал попытку вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Он сообщил, что этот инцидент не ослабил Россию, а также не сказался на позициях Владимира Путина.

Говоря о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, глава страны заявил, что в данный момент финские власти обсуждают, какой вклад можно было бы внести в структуру НАТО.

Президент Финляндии также сообщил, что страна поддерживает право Украины вступить в состав Альянса, и призвал помочь Киеву выполнить необходимые для этого требования.

Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит правила въезда в страну для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. Новые ограничения вступят в силу 10 июля и будут действовать до дальнейшего уведомления.

До этого в СМИ появилась информация, что в Финляндии приступили к модернизации железной дороги, связывающей страну со Швецией, для ускоренной переброски войск НАТО к России.