Финляндия с 10 июля ужесточит въезд в страну для абитуриентов и бизнесменов из РФ

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Финляндия ужесточит правила въезда в страну для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости, объявил финский МИД. Новые ограничения вступят в силу в 00:00 10 июля и будут действовать до дальнейшего уведомления.

Бизнесменам разрешат въезжать только в Финляндию, транзит же в другие страны будет запрещен. Владельцы недвижимости должны будут обосновать пограничнику причины своего личного присутствия, а студентам разрешат участвовать только в программах, которые ведут к получению стипендии.

Ранее правительство страны одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд россиян и выдачу виз. Такое решение приняли, чтобы поездки россиян в страну и транзит через нее в другие страны Шенгенской зоны не наносили ущерб международным отношениям Финляндии.

Россия с 1 октября отзовет согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В российский МИД был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря, которому заявили протест в связи с дискриминацией россиян и с проводимой Хельсинки антироссийской политикой.

Позже пресс-секретарь МИД Финляндии Танели Добровольски заявил, что посольство страны в России продолжит работать в штатном режиме после решения Москвы. По его словам, сокращение числа сотрудников не окажет влияния на возможности работы финской делегации в РФ.

Президент республики Саули Ниинисте заявил, что Финляндия планирует ответить на действия России.

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