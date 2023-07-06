В МИД Финляндии заявили о продолжении работы посольства в РФ после высылки дипломатов

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Посольство Финляндии в России продолжит работать в штатном режиме после решения Москвы о высылке финских дипломатов. Об этом в беседе с Yle сообщил пресс-секретарь МИД Финляндии Танели Добровольски.

По его словам, сокращение числа сотрудников не окажет влияния на возможности работы финской делегации в РФ.

"Представительства продолжат работу в обычном режиме в рамках имеющихся ресурсов", – отметил он.

В свою очередь, президент республики Саули Ниинисте на своей странице в Twitter заявил, что Финляндия планирует ответить на действия России.

"Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку", – написал он.

Ранее стало известно, что Россия с 1 октября отзовет согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В российский МИД был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря, которому заявили протест в связи с дискриминацией россиян и с проводимой Хельсинки антироссийской политикой.



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