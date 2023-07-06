Россия отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Россия с 1 октября отзовет согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В российский МИД был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря, которому заявили решительный протест в связи с дискриминацией россиян и с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, направленной на разрыв взаимовыгодного сотрудничества, торгово-экономических связей.

Также финскому представителю указали на то, что Россия не оставит без ответа возможное вступление Финляндии в НАТО и поддержку Украины оружием, поскольку это угрожает безопасности РФ.

В разговоре с послом был затронут и вопрос создания препятствий для работы российских дипмиссий в Финляндии. В этой связи тот был уведомлен, что в качестве ответной меры Россия объявляет персонами non grata и высылает девяти сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и комитет по внешней политике при правительстве страны договорились сохранить действующие ограничения на въезд для россиян. Также они не исключили ужесточения мер, поскольку считают, что поездки граждан РФ могут наносить ущерб международным связям страны.

