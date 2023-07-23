Российский сапер заявил, что ВСУ начали применять новые термобарические мины

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса. Российские военные уже научились работать с ними. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского сапера.

"Они (ВСУ. – Прим. ред.) дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется", – рассказал он.

Военный отметил, что на тыльной части боеприпаса устанавливается оборудование, которое реагирует на движение, приближение человека или техники. После этого боеприпас поражает цель.

Сапер уточнил, что для изготовления подобного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Термобарические снаряды распыляют горючее вещество в виде аэрозоля и подрывают полученное газовое облако, уточнил он.

По его словам, самое главное в работе с данным видом мин – это контроль обстановки и внимание. Российские военные уже научились им противодействовать.

Ранее ВСУ воспользовались кассетными боеприпасами для обстрела Белгородской области. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, по селу Журавлевка были выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня.

Украинские войска также ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области. В результате атаки погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

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