Белгородский губернатор сообщил, что ВСУ ударили по региону кассетными боеприпасами

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы для обстрела Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"По селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано десять выстрелов", – говорится в его публикации.

Также ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт Щетиновка. Вражеские войска выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела, уточнил губернатор. Кроме того, противник сбросил с дрона взрывное устройство. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших.

Атаки были зафиксированы и в Валуйском городском округе в селе Новопетровка. ВСУ применили силы артиллерии для обстрела Волоконовского района, всего было 18 прилетов. В результате происшествия никто не пострадал.

Еще три снаряда прилетели по окраине села Смородино в Грайворонском городском округе, а по окраине села Пороз – четыре.

Ударили ВСУ и по селу Илек-Пеньковка в Краснояружском районе. Здесь зафиксировали повреждения 12 частных домов и трех автомобилей. В свою очередь, в селе Вязовое повреждены одна машина и ограждение в одном домовладении.

Обстрелу подвергся населенный пункт Графовка – зафиксировано 10 прилетов, в результате чего оказалась повреждена линия электропередачи. Также были атакованы несколько сел в Шебекинском городском округе.

Ранее в поселке Теткино Курской области в результате украинского обстрела загорелись три жилых дома. Всего было зафиксировано семь прилетов. Повреждения получили фасады и крыши домов, оказалась разрушена водонапорная башня.

До этого в оперативных службах Запорожской области сообщили, что город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. По предварительным данным, атака осуществлялась из РСЗО HIMARS. Представитель оперативных служб заявил, что из-за инцидента повреждения получили пять жилых домов.



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