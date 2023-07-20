Три жилых дома загорелись после обстрела поселка Теткино под Курском

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Три жилых дома загорелись после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано 7 прилетов. В результате возник пожар в 3 жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках", – написал глава региона, отметив, что возгорания уже пытаются ликвидировать пожарные.

Кроме того, осколками снарядов были выбиты окна, повреждены крыши и фасады домов. Разрушения получила водонапорная башня. Однако проблем с водоснабжением в поселке удалось избежать.



Гражданам, чье имущество пострадало от обстрелов, будет оказана необходимая помощь, заверил Старовойт.

До этого украинские войска обстреляли село Троицкое в Курской области. Травмы и ранения получила одна из местных жительниц. Ее на скорой помощи доставили в Глушковскую центральную районную больницу.



ВС РФ нанесли удары возмездия по районам хранения катеров-дронов в Одесской области