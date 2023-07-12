Поселок Теткино Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На двух улицах зафиксировано 6 прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки", – написал в телеграм-канале глава Курской области.

По словам Старовойта, собственникам поврежденных строений из-за обстрела ВСУ будет оказана необходимая помощь.

Он добавил, что в настоящее время часть поселка осталась без света из-за повреждения линий электропередачи. Аварийные бригады уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами. В оперативных службах региона сообщили, что попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Немногим позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал использовать российские кассетные боеприпасы в ответ на обстрел Токмака.

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