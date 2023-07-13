Женщина пострадала при обстреле села Троицкого Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Женщина пострадала при обстреле села Троицкого Кореневского района Курской области Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В населенном пункте зафиксировано 5 прилетов", – написал глава Курской области в телеграм-канале.

По словам Старовойта, одна из жительниц села получила осколочное ранение плеча. Женщину на скорой помощи доставили в Глушковскую центральную районную больницу.

Губернатор добавил, что в результате ударов ВСУ повреждения получили хозпостройки в нескольких домовладениях. Кроме того, была повреждена линия электропередачи. В селе восстановят подачу электроэнергии, как появится возможность провести аварийные работы.

Накануне Старовойт сообщил, что украинская армия обстреляла поселок Теткино Глушковского района Курской области. По его словам, было зафиксировано 6 прилетов на двух улицах поселка. Снаряды повредили фасады, окна и заборы двух домов, а также хозяйственные постройки.

Губернатор Курской области пообещал, что собственникам поврежденных строений из-за действий киевского режима будет оказана необходимая помощь.

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