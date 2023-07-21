ВСУ обстреляли село Илек-Пеньковка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные обстреляли село Илек-Пеньковка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. <...> Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", – написал он.

По главы области словам, в результате атаки никто не пострадал. Тем не менее повреждения получили один частный жилой дом и два автомобиля, а также линии электропередачи и газоснабжения.

Ранее в поселке Теткино Курской области в результате украинского обстрела загорелись три жилых дома. Всего было зафиксировано семь прилетов. повреждения получили фасады и крыши домов, оказалась разрушена водонапорная башня.



Стало известно о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ