16:07Происшествия
В Валуйском городском округе Белгородской области сработала система ПВО
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Валуйском городском округе Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что беспилотник сбили на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Накануне украинские войска подвергли обстрелу хутор Бабка Валуйского городского округа. В результате атаки Вооруженных сил Украины пострадавших нет. Линия электропередачи получила повреждения из-за осколков снарядов.
До этого под обстрелом ВСУ оказались окраины поселка Шамино. Глава Белгородской области сообщал, что после атаки травмы получили пять мирных жителей.
Одного мужчину госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще у четверых выявили травмы легкой степени тяжести.
Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа
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