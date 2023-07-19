В Валуйском городском округе Белгородской области сработала система ПВО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Валуйском городском округе Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что беспилотник сбили на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Накануне украинские войска подвергли обстрелу хутор Бабка Валуйского городского округа. В результате атаки Вооруженных сил Украины пострадавших нет. Линия электропередачи получила повреждения из-за осколков снарядов.

До этого под обстрелом ВСУ оказались окраины поселка Шамино. Глава Белгородской области сообщал, что после атаки травмы получили пять мирных жителей.

Одного мужчину госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще у четверых выявили травмы легкой степени тяжести.

Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа