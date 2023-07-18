Украинская армия обстреляла хутор Бабка Белгородской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Украинские войска подвергли обстрелу хутор Бабка Валуйского городского округа, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадавших нет. Линия электропередачи получила повреждения из-за осколков снарядов.

"Свет отсутствует в хуторе Бабка и селе Новопетровка. Аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Во вторник, 18 июля, под обстрелом ВСУ оказались окраины поселка Шамино. Глава Белгородской области сообщал, что после атаки травмы получили пять мирных жителей.

Одного мужчину госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще у четверых выявили травмы легкой степени тяжести.

Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа