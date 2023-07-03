ВСУ обстреляли село Кукуевка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Кукуевка Белгородской области попало под обстрел Украины, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в 2 частных домовладениях, также поврежден один автомобиль", – сообщил он.

Как уточнил глава региона, в результате обстрела никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы, проводится подомовой обход.

Ранее украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Брянской области. Никто не пострадал. Однако, как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, после обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений.

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