Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о перехвате украинского беспилотника, который вел разведку приграничной территории, сообщает РИА Новости.

БПЛА перехватили в Гомельской области. Он незаконно пересек границу с территории Украины.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотников.

Атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины также подвергались территории Краснодарского края и Ростовской области.

Склады на бывшей мебельной фабрике загорелись в Химках