Проект площадки для керлинга на Аллее Спортивной Славы выполнили более чем наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Площадка для керлинга на Аллее Спортивной Славы в Москве готова более чем наполовину, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Зимой для любителей этого спорта (керлинга. – Прим. ред.) на Аллее Славы будет открываться специальная площадка, а летом там можно будет поиграть в петанк, еще одно новое и интересное занятие для людей разного возраста. Сейчас выполнено уже более половины работ по устройству зоны для керлинга", – заявил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

Площадка с резиновым покрытием займет 30 метров в длину и 4,5 в ширину. Отмечается, что на нее будет намораживаться искусственный лед. Такую технологию используют как для стационарных арен, так и для небольших ледовых площадок.

На начальном этапе строительства подготовили траншеи глубиной около 80 сантиметров. В желобе из армированного бетона разместили пластиковую трубу с фреоном диаметром 110 миллиметров. Как следует из уведомления, система работает по принципу замкнутого контура.

Уточняется, что фреон понижает температуру площадки, а затем возвращается для повторного охлаждения в холодильную машину.

В рамках благоустройства самой площадки строители сделали основание из слоев песка, щебня и асфальта. Резиновое покрытие уложат на финальном этапе проекта. При этом холодильную машину закроют металлическими перфорированными панелями.

Завершить работу над площадкой для керлинга планируется в августе.

Аллея Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр будет занимать площадь 8,3 гектара, ее протяженность достигнет 480 метров. Вместе с тем объект расположится вдоль улицы Косыгина от эскалаторной галереи и свяжет станцию метро "Воробьевы горы" с канатной дорогой.

Ранее сообщалось, что в Москве начали инженерную подготовку перед благоустройством Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр. В план по реставрации входит уборка "воздушных" проводов под землю, замена дорожного покрытия и ремонт лестниц.

Кроме того, на Аллее появится экоплощадка и территория для занятий паркуром, керлингом и петанком.

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