"Аллею Славы" начали создавать в Южном Бутове

В Южном Бутове продолжается благоустройство. Между Бунинской Аллеей и улицей Адмирала Руднева начали создавать "Аллею Славы".

Здесь появились достаточно комфортная пешеходная зона, площадка со сцены для проведения мероприятий, скамейки, а также детские и спортивные площадки. Благоустройство проходит в рамках проекта "Мой район". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.