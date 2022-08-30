Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на востоке Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в столичном районе Косино-Ухтомском. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Карета скорой помощи перевернулась в результате столкновения с двумя автомобилями на пересечении Косинского шоссе с улицей Салтыковской", – сообщил источник.

Ранее стало известно, что рейсовый автобус, направлявшийся из Усть-Кута в Иркутск, с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся.

ДТП произошло вблизи поселка Кутулик. По предварительной информации, водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ. В результате происшествия несовершеннолетний и еще шесть человек обратились за медицинской помощью.