Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Каширском шоссе. В результате аварии одна машина перевернулась, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"На Каширском шоссе в районе дома № 65 столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них перевернулся", – говорится в публикации ведомства.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы. В Дептрансе предупредили, что движение осуществляется по одной полосе из трех.

Ранее два человека пострадали в результате ДТП в районе дома № 20 по улице Стромынке. По предварительной информации, грузовик Volvo из-за технической неисправности опрокинулся на бетонное ограждение моста.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля. Их госпитализировали.