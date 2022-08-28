Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

06:27
Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Рейсовый автобус, направлявшийся из Усть-Кута в Иркутск, с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся, сообщает Иркутская областная прокуратура.
ДТП произошло вблизи поселка Кутулик. В ведомстве отметили, что по предварительной информации, водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ.
В результате происшествия несовершеннолетний и еще шесть человек обратились за медицинской помощью.
В свою очередь, по данным ГУМВД РФ, один из пассажиров, 58-летний мужчина, госпитализирован, остальные получили легкие травмы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате столкновения автобуса и легковой машины пострадали как минимум девять человек. ДТП произошло в Дзержинске на Автозаводском шоссе.
До этого в городе Нагоя в Японии девять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом, который перевернулся и загорелся на скоростной трассе. Отмечалось, что двое пострадавших находились в состоянии клинической смерти.
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