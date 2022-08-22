В Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе – СМИ

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В Ванкувере женщина на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу. Два человека погибли и десять пострадали, сообщает телеканал CBC.

По информации экстренных служб, пять человек получили легкие травмы, состояние троих оценивается как тяжелое, еще двое в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что 17 человек погибли и 7 получили ранения в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Египта. Авария произошла в провинции Сохаг.

До этого не менее 11 человек погибли при падении автобуса с обрыва в перуанском департаменте Анкаш. Транспортное средство следовало из города Тайябамба в столицу страны Лиму. Автобус упал с высоты порядка 100 метров.