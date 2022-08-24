Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Нижегородской области в результате столкновения автобуса и легковой машины пострадали как минимум девять человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

"В Дзержинске на Автозаводском шоссе произошло ДПТ с участием общественного транспорта (столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль). Предварительное число пострадавших девять человек", – написал он.

На месте ДТП работают три бригады скорой помощи. Мелик-Гусейнов взял ситуацию на контроль.

Ранее в городе Нагоя в Японии девять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом, который перевернулся и загорелся на скоростной трассе. Отмечалось, что двое пострадавших находились в состоянии клинической смерти.

