ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД

Четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что в результате аварии недоступными для проезда оказались три из пяти полос движения. Проезжую часть тем не менее удалось оперативно освободить. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ, в результате столкновения пострадал один человек, он находился в одной из легковых машин.

Минувшей ночью легковой автомобиль столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем на 106-м километре МКАД в районе Щелковского шоссе. В результате водитель машины скончался.

