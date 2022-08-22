Один человек погиб в аварии на МКАД в районе Щелковского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на МКАД в районе Щелковского шоссе. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

В ведомстве пояснили, что на 106 км МКАД легковой автомобиль столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем. В результате водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе. Данные о пострадавших не приводились.

