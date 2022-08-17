Авария с участием двух автомобилей произошла на МКАД в районе Можайского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение осуществляется по двум полосам из пяти.

В настоящее время на месте работают оперативные службы Москвы.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после того, как на севере Москвы водитель такси врезался в иномарку и, вылетев на тротуар, сбил женщину с ребенком.

Инцидент произошел вблизи дома 5 на Прибрежном проезде. Женщину, ребенка и водителя такси госпитализировали с различными травмами. Установление всех обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура САО.