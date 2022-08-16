Автомобиль загорелся на внешней стороне Садового кольца

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Возгорание автомобиля произошло на Садовой-Самотечной улице в районе дома № 1 (внешняя сторона Садового кольца). Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале

В департаменте рекомендовали объезжать участок аварии. Отмечается, что заняты две полосы из пяти на внутренней стороне и одна полоса на внешней стороне Садового кольца.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобиль такси после столкновения с BMW сбил женщину с ребенком. Авария произошла в Прибрежном проезде. Три человека были госпитализированы с различными травмами.